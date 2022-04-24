Son dakika! Hatay'da Amanoslar Üçkoz Yaylasında çıkan yangında 5 ev yandı - Son Dakika
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Son dakika! Hatay'da Amanoslar Üçkoz Yaylasında çıkan yangında 5 ev yandı

24.04.2022 00:57
Son dakika! Hatay'da Amanoslar Üçkoz Yaylasında çıkan yangında 5 ev yandı

Son dakika haberleri... Hatay'ın Dörtyol ilçesi Amanos Dağları kırsalında bulunan Üçkoz Yaylasında çıkan yangında 5 ev yandı.

Hatay'ın Dörtyol ilçesi Amanos Dağları kırsalında bulunan Üçkoz Yaylasında çıkan yangında 5 ev yandı.

Edinilen bilgiye göre, Amanos Dağları eteklerinde bulunan Dörtyol'a yaklaşık 30 kilometre uzaklıktaki Üçkoz Yaylasında büyük kısmı ahşap olan bir yayla evinde yangın çıktı. Çevrede bulunanların haber vermesi üzerine yangın yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Orman müdürlüğüne bağlı yangın söndürme ekipleri tarafından arasözler ile müdahale edildi. Ancak bir evde başlayan yangın yan tarafta bulunan 4 eve daha sırçada. Kontrol altına alınan yangında 5 ev kullanılmaz hale geldi.

Yangının çıkış sebebi ile ilgili inceleme başlatıldı. - HATAY

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Amanos Dağları, Dörtyol, Yangın, Hatay, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika! Hatay'da Amanoslar Üçkoz Yaylasında çıkan yangında 5 ev yandı - Son Dakika


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