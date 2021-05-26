Son dakika haberleri! Hatay'da anız yangını 350 dönüm makilik alanda zarara yol açtı - Son Dakika

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde anız yangını nedeniyle 350 dönüm makilik alan zarar gördü.
İlçeye bağlı Alabeyli Mahallesi Amanos Dağları eteklerindeki bir tarlada yakılan anızların alevi, rüzgarın etkisiyle makilik alana sıçradı.
Makilik alana yayılan yangın, itfaiye ve orman işletmeye bağlı ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.
Yangın nedeniyle 350 dönüm makilik alanda zarar oluştu.
Kaynak: AA
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