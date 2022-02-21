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Son dakika! Hatay'da aranan kişilere yönelik operasyonda 20 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Son dakika! Hatay'da aranan kişilere yönelik operasyonda 20 şüpheli yakalandı

21.02.2022 15:25
Son dakika! Hatay'da aranan kişilere yönelik operasyonda 20 şüpheli yakalandı

Son dakika haberi: Hatay'ın Antakya ilçesinde aranan kişilere yönelik polisin düzenlediği operasyonda 20 şüpheli gözaltına alındı.

Hatay'ın Antakya ilçesinde aranan kişilere yönelik polisin düzenlediği operasyonda 20 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dolandırıcılık, hırsızlık, göçmen kaçakçılığı, yaralama, uyuşturucu kaçakçılığı gibi suçlardan aranan kişilere yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, kent merkezinde önceden belirlenen adreslere düzenledikleri operasyonda 20 kişiyi gözaltına aldı.

Adreslerde yapılan aramalarda 1 ruhsatsız tüfek, 1 ruhsatsız tabanca ve 7 fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

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Son dakika! Hatay'da aranan kişilere yönelik operasyonda 20 şüpheli yakalandı Son dakika! Hatay'da aranan kişilere yönelik operasyonda 20 şüpheli yakalandı Hatay'da sahte para operasyonunda yakalanan 3 zanlıdan 2'si tutuklandı Hatay'da sahte para operasyonunda yakalanan 3 zanlıdan 2'si tutuklandı Hatay'da 4 bin 119 adet kaçak cinsel içerikli ürün ele geçirildi Hatay'da 4 bin 119 adet kaçak cinsel içerikli ürün ele geçirildi

Emniyet Müdürlüğü, Dolandırıcılık, Antakya, Hatay, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika! Hatay'da aranan kişilere yönelik operasyonda 20 şüpheli yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika! Hatay'da aranan kişilere yönelik operasyonda 20 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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