Hatay'ın İskenderun ilçesinde aranan şüphelilere yönelik operasyonda 6 kişi gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çeşitli suçlardan arananlara yönelik şafak vakti operasyon düzenledi.
Belirlenen 11 adrese özel harekat polislerinin de desteğiyle baskın yapan ekipler, 6 kişiyi gözaltına aldı.
Adreslerde bir miktar uyuşturucu, tabanca ve kesici aletler ele geçirdi.
Zanlılar, işlemleri için emniyete götürüldü.
- Kaynak: AA
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