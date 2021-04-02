Son dakika! Hatay'da arananlara yönelik operasyonda yakalanan 7 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Son dakika! Hatay'da arananlara yönelik operasyonda yakalanan 7 şüpheli tutuklandı
02.04.2021 11:27
Son dakika haberi... Hatay'ın İskenderun ilçesinde arananlara yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 9 şüpheliden 7'si tutuklandı, 2'si serbest bırakıldı.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde arananlara yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 9 şüpheliden 7'si tutuklandı, 2'si serbest bırakıldı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte yaralama, konut dokunulmazlığını ihlal ve hırsızlık gibi suçlardan arananlara yönelik 10 adrese operasyon düzenledi.
Polis, hakkında yakalama kararı bulunan 9 şüpheliyi gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 9 zanlıdan 7'si tutuklandı, 2'si serbest bırakıldı.
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