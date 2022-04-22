Son dakika! Hatay'da banka ve kredi kartı bilgileriyle dolandırıcılığa 7 gözaltı - Son Dakika

Hatay'ın merkez ilçesi Antakya ve Defne'de vatandaşların banka ve kredi kartı bilgileri ile dolandırıcılık yapan 7 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Hatay İl Emniyet Müdürlüğü görevlileri vatandaşların banka ve kredi kartı bilgilerini ele geçirerek dolandırıcılık yaptıklarını tespit etti. Antakya ve Defne'de 8 ayrı adrese yapılan eş zamanlı operasyonda U.A., A.K., S.A., T.Y., T.A., M.E. ile B.Y. gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramada 69 banka ve kredi kartı, 39 hesap cetveli, 12 bin 900 TL, 25 adet materyal ele geçirildi. - HATAY