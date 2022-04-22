Son dakika! Hatay'da banka ve kredi kartı bilgileriyle dolandırıcılığa 7 gözaltı - Son Dakika
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Son dakika! Hatay'da banka ve kredi kartı bilgileriyle dolandırıcılığa 7 gözaltı

22.04.2022 11:34
Son dakika! Hatay'da banka ve kredi kartı bilgileriyle dolandırıcılığa 7 gözaltı

Son dakika 3. sayfa haberine göre Hatay'ın merkez ilçesi Antakya ve Defne'de vatandaşların banka ve kredi kartı bilgileri ile dolandırıcılık yapan 7 kişi gözaltına alındı.

Hatay'ın merkez ilçesi Antakya ve Defne'de vatandaşların banka ve kredi kartı bilgileri ile dolandırıcılık yapan 7 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Hatay İl Emniyet Müdürlüğü görevlileri vatandaşların banka ve kredi kartı bilgilerini ele geçirerek dolandırıcılık yaptıklarını tespit etti. Antakya ve Defne'de 8 ayrı adrese yapılan eş zamanlı operasyonda U.A., A.K., S.A., T.Y., T.A., M.E. ile B.Y. gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramada 69 banka ve kredi kartı, 39 hesap cetveli, 12 bin 900 TL, 25 adet materyal ele geçirildi. - HATAY

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Kredi Kartı, Antakya, Hatay, Banka, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika! Hatay'da banka ve kredi kartı bilgileriyle dolandırıcılığa 7 gözaltı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika! Hatay'da banka ve kredi kartı bilgileriyle dolandırıcılığa 7 gözaltı - Son Dakika
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