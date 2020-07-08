Son Dakika: Hatay'da berberde yasa dışı bahis oynattığı iddiasıyla iş yeri sahibi yakalandı - Son Dakika

Son Dakika: Hatay'da berberde yasa dışı bahis oynattığı iddiasıyla iş yeri sahibi yakalandı
Gelen son dakika haberine göre Hatay'ın İskenderun ilçesinde, berberde yasa dışı bahis oynattığı iddia edilen iş yeri sahibi gözaltına alındı.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde, berberde yasa dışı bahis oynattığı iddia edilen iş yeri sahibi gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Savaş Mahallesi'ndeki bir berberde yasa dışı bahis oynatıldığı ihbarı üzerine adrese operasyon düzenledi.
Yasa dışı bahis oynattığı belirlenen iş yeri sahibi M.B. gözaltına alındı.
Berberdeki bilgisayar ile 4 cep telefonuna el konuldu.
Haber Yayın Tarihi: 08.07.2020 10:57 Kaynak: AA
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