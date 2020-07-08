Son Dakika: Hatay'da berberde yasa dışı bahis oynattığı iddiasıyla iş yeri sahibi yakalandı - Son Dakika

Berberdeki bilgisayar ile 4 cep telefonuna el konuldu.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Savaş Mahallesi'ndeki bir berberde yasa dışı bahis oynatıldığı ihbarı üzerine adrese operasyon düzenledi.

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