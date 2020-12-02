Hatay'ın Payas ilçesinde iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Cumhuriyet Mahallesi'nde Erkan ve Ömer Kaya kardeşler ile isimleri öğrenilemeyen taraf arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın bıçaklı kavgaya dönüşmesiyle iki kardeş, vücudunun çeşitli yerlerine aldığı bıçak darbeleriyle yaralandı.
Dörtyol Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Erkan Kaya, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
- Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son Dakika | Hatay'da bıçaklı kavga: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika