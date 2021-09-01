Hatay'ın Samandağ ilçesinde çalılık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Meydan Mahallesi kırsalındaki yol kenarında henüz belirlenemeyen nedenle çalılık alanda başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle büyüdü.

Bölgenin sarp olması nedeniyle itfaiyenin güçlükle müdahale ettiği yangına, orman yangın söndürme ekipleri de takviye gönderildi.

Yangın, ekiplerin yoğun uğraşları sonucu kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.