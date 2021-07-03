Örtü yangını kontrol altına alındı - Son Dakika

Ekiplerin 3 arazöz, 3 itfaiye aracı ve 15 personelle müdahale ettiği yangın ormanlık alana sıçramadan kontrol altına alındı.

İhbar üzerine olay yerine Antakya Orman İşletme Müdürlüğü ve Hatay Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, Kapısuyu Mahallesi'nde örtülük alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Vincent Aboubakar: Beşiktaş'ın teklifi benim için yeterli değildi

Estetik ameliyatı için Seda Sayan'ın aracı olduğu Serap Paköz son halini paylaştı

Ünlü oyuncu Gizem Karaca'nın "sıcak paylaşımı" polemiğe sebep oldu: Neden her şeye yorumunuz var