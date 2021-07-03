Örtü yangını kontrol altına alındı - Son Dakika

Örtü yangını
Yangının kontrol altına alınması
İtfaiye ekiplerinin yangın soğutma çalışmaları Hatay'da çıkan örtü yangını kontrol altına alındı
HATAY ( AA ) - Hatay'ın Samandağ ilçesinde çıkan örtü yangını kontrol altına alındı.
Alınan bilgiye göre, Kapısuyu Mahallesi'nde örtülük alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine Antakya Orman İşletme Müdürlüğü ve Hatay Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin 3 arazöz, 3 itfaiye aracı ve 15 personelle müdahale ettiği yangın ormanlık alana sıçramadan kontrol altına alındı.
Kaynak: AA
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