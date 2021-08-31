Dereden yükselen alevler
Vatandaşın su sıkması
İtfaiye ekibinin müdahalesi
Hatay'da dere yatağında çıkan yangın söndürüldü
HATAY (AA) – Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde dere yatağındaki otluk alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Narlıca Mahallesi'nde bulunan dere yatağında alevlerin yükseldiğini görenler durumu itfaiye bildirdi.
Olay yerine gelen Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri alevleri kısa sürede kontrol altına aldı.
Polis ekipleri, yangın sonrası inceleme başlattı.
Kaynak: AA
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