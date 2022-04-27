Dolandırıcılık operasyonunda yakalanan 6 zanlıdan 2'si tutuklandı - Son Dakika

Hatay'ın Antakya ilçesinde, bir kişiyi 620 bin lira dolandırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 6 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir kişiyi 7 ton et satma vaadiyle 620 bin lira dolandırdığı ileri sürülen zanlıları yakalamak için çalışma başlattı.

Şüphelilerin adreslerini belirleyen güvenlik güçleri, operasyonla E.M, A.K, Ş.Y, M.K, Ö.K. ve E.D'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 6 zanlıdan A.K. ve Ö.K. nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.