Dolandırıcılık operasyonunda yakalanan 6 zanlıdan 2'si tutuklandı - Son Dakika
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Dolandırıcılık operasyonunda yakalanan 6 zanlıdan 2'si tutuklandı

27.04.2022 13:16

Hatay'ın Antakya ilçesinde, bir kişiyi 620 bin lira dolandırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 6 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Hatay'ın Antakya ilçesinde, bir kişiyi 620 bin lira dolandırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 6 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir kişiyi 7 ton et satma vaadiyle 620 bin lira dolandırdığı ileri sürülen zanlıları yakalamak için çalışma başlattı.

Şüphelilerin adreslerini belirleyen güvenlik güçleri, operasyonla E.M, A.K, Ş.Y, M.K, Ö.K. ve E.D'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 6 zanlıdan A.K. ve Ö.K. nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.

Dolandırıcılık operasyonunda yakalanan 6 zanlıdan 2'si tutuklandı
Dolandırıcılık operasyonunda yakalanan 6 zanlıdan 2'si tutuklandı

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Dolandırıcılık operasyonunda yakalanan 6 zanlıdan 2'si tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Dolandırıcılık operasyonunda yakalanan 6 zanlıdan 2'si tutuklandı - Son Dakika
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