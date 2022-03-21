Son dakika: Hatay'da down sendromlu çocuklardan hastane ziyareti - Son Dakika
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Son dakika: Hatay'da down sendromlu çocuklardan hastane ziyareti

21.03.2022 15:27
Son dakika: Hatay'da down sendromlu çocuklardan hastane ziyareti

Edinilen son dakika gelişmesine göre Hatay'da, down sendromlu çocuklar hastane ziyaretinde bulunarak, hastalarla bir araya geldi.

Hatay'da, down sendromlu çocuklar hastane ziyaretinde bulunarak, hastalarla bir araya geldi.

Reyhanlı ilçesinde özel bir rehabilitasyon merkezinde eğitim gören down sendromlu 5 öğrenci, Toplum Sağlığı Merkezinde görevli sağlıkçılar tarafından gerçekleştirilen etkinlikte Kumlu Devlet Hastanesini ziyaret etti.

Burada hekim ve hemşire kıyafeti giyen down sendromlu çocuklar, hastalarla sohbet etti.

Etkinlik kapsamında pasta kesen çocuklara çeşitli hediyeler verildi.

Son dakika: Hatay'da down sendromlu çocuklardan hastane ziyareti
Son dakika: Hatay'da down sendromlu çocuklardan hastane ziyareti
Son dakika: Hatay'da down sendromlu çocuklardan hastane ziyareti
Son dakika: Hatay'da down sendromlu çocuklardan hastane ziyareti

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Rehabilitasyon, Hastane, Kumlu, Hatay, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika: Hatay'da down sendromlu çocuklardan hastane ziyareti - Son Dakika


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