Son dakika! Hatay'da ekim ayında 158 kişiye Kovid-19 tedbirlerini ihlalden para cezası - Son Dakika

Hatay İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ekim ayında 158 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal ettikleri gerekçesiyle para cezası uyguladı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, jandarma ekipleri Kovid-19'la mücadele kapsamında kentteki 1113 iş yerini, 983 umuma açık yeri ve 14 bin 982 aracı kontrol etti.

Ekipler, Kovid-19 tedbirlerine uymayan 158 kişiye 194 bin 410 lira idari para cezası kesti.

Öte yandan, 1346 asayiş, 103 kaçakçılık ile 441 göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti olaylarına müdahale eden ekipler, aranan 439 kişiyi de yakaladı.