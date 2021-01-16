Son dakika: Hatay'da evde kumar oynayan 11 kişiye 30 bin 963 lira ceza

Bir son dakika haberine göre Hatay'ın İskenderun ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal ederek bir evin salonunda kumar oynadığı belirlenen 11 kişiye 30 bin 963 lira ceza uygulandı.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal ederek bir evin salonunda kumar oynadığı belirlenen 11 kişiye 30 bin 963 lira ceza uygulandı. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Gürsel Mahallesi'ndeki bir ikamette kumar oynandığı bilgisi üzerine adrese operasyon düzenledi. Polis, evin salonuna kurulan masada Kovid-19 tedbirlerini ihlal ederek kumar oynadığını belirlediği 11 kişiye 30 bin 963 lira ceza uyguladı. İkamette ele geçirilen, pul, oyun kartları ve 680 liraya el konuldu.

İskenderun, Hisarcık, Hatay, Güncel, Son Dakika Kaynak: AA Son Dakika › Güncel › Son dakika: Hatay'da evde kumar oynayan 11 kişiye 30 bin 963 lira ceza - Son Dakika

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