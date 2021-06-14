HATAY'da FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik yapılan operasyonlarda 16 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü tarafından FETÖ/PDY terör örgütünün güncel yapılanması kapsamında örgüt hiyerarşinde sözde yönetici pozisyonunda birçok örgüt üyesinin olduğu tespit edildi. Yapılan istihbarat çalışmalarında örgütün güncel yapılanmasında üst düzey isimler tespit edildiği ve bu kişilere yönelik 11 Haziran'da operasyon düzenlendiği bildirildi.