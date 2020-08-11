Hatay'da FETÖ/PDY silahlı terör örgütü soruşturması kapsamında düzenlenen operasyon sonucunda 4 kişi gözaltına alındı.

Alınan Bilgiye göre, Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY silahlı terör örgütü soruşturması kapsamında İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü Ekipleri tarafından tespit edilen İskenderun, Belen, Erzin ve Dörtyol ilçelerindeki ikamet adreslerinde yapılan operasyon sonucu şüpheliler B.A., B.G., M.Y. ve N.U. yakalanarak gözaltına alındığı bildirildi.

Gözaltına alınan B.A., B.G., M.Y. ve N.U.'nun emniyetteki işlerinin sürdüğü ifade edildi. - HATAY