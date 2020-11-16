Son dakika haberi! Hatay'da fuhuş operasyonu: 22 gözaltı - Son Dakika

İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede faaliyet gösteren bazı masaj salonlarında uyuşturucu kullanıldığı, fuhuş yapıldığı ve çalışma iznleri olmaksızın yabancı uyruklu kadınların çalıştırıldığı bilgisine ulaştı.

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