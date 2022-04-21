Hatay'da geri dönüşüm tesisi deposunda çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
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Hatay'da geri dönüşüm tesisi deposunda çıkan yangın söndürüldü

21.04.2022 20:14

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde geri dönüşüm tesisine ait depoda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde geri dönüşüm tesisine ait depoda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

General Şükrü Kanatlı Mahallesi Türkmenbaşı Caddesi'nde geri dönüşüm firmasının deposunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler, binanın giriş katında

bulunan ilaç deposu ve 2 daireyi de etkiledi.

Yangın, Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangında, depo kullanılamaz hale geldi, ilaç deposu ve 2 dairede hasar oluştu.

Hatay'da geri dönüşüm tesisi deposunda çıkan yangın söndürüldü
Hatay'da geri dönüşüm tesisi deposunda çıkan yangın söndürüldü
Hatay'da geri dönüşüm tesisi deposunda çıkan yangın söndürüldü
Hatay'da geri dönüşüm tesisi deposunda çıkan yangın söndürüldü
Hatay'da geri dönüşüm tesisi deposunda çıkan yangın söndürüldü

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Hatay'da geri dönüşüm tesisi deposunda çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
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