Hatay'ın Kırıkhan ilçesindeki göçmen kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.
Kırıkhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Barbaros Mahallesi'nde bir evde düzensiz göçmen saklandığı bilgisine ulaştı.
Eve operasyon yapan ekipler, Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçtiği tespit edilen Suriye uyruklu 5 kişiyi tespit etti.
Göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla ev sahibi İ.H. ile K.A. ve Y.N. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Yakalanan göçmenler ise İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son Dakika | Hatay'da göçmen kaçakçılığı operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı - Son Dakika