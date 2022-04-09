Son dakika: Hatay'da hastane yangını - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika: Hatay'da hastane yangını

09.04.2022 12:23
Son dakika: Hatay'da hastane yangını

Son dakika haberine göre HATAY'ın Antakya ilçesindeki özel hastanede çıkan yangın, itfaiye ekiplerince kısa sürede kontrol altına alınıp, söndürüldü.

HATAY'ın Antakya ilçesindeki özel hastanede çıkan yangın, itfaiye ekiplerince kısa sürede kontrol altına alınıp, söndürüldü. Hastalar, yangın sırasında tedbir amaçlı ambulanslarla başka hastanelere götürüldü.

Antakya ilçesine bağlı Odabaşı Mahallesi'nde hizmet veren özel hastanenin zemin katında, saat 04.30 sıralarında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine hastaneye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Hemen müdahaleye başlayan ekipler, alevleri kısa sürede kontrol altına alarak, söndürdü. Yangın sırasında bazı hastalar, tedbir amaçlı ambulanslarla başka hastanelere götürüldü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.


Son dakika: Hatay'da hastane yangını
Son dakika: Hatay'da hastane yangını
YORUMLAR
500
Son dakika haberleri! TUZLA'DA SANAYİ SİTESİNDEKİ BOYA İMALATHANESİNDE YANGIN Son dakika haberleri! TUZLA'DA SANAYİ SİTESİNDEKİ BOYA İMALATHANESİNDE YANGIN BAĞCILAR'DA BİNANIN ÇATISI ALEV ALEV YANDI BAĞCILAR'DA BİNANIN ÇATISI ALEV ALEV YANDI

İtfaiye, Antakya, Yangın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika: Hatay'da hastane yangını - Son Dakika


Son Dakika
12:21 Yabancı kadınları iş bulma vaadiyle Türkiye'ye getirip, katalogla pazarlamışlardı: Kataloglu fuhuş çetesine rekor ceza talebi
12:18 Ağrı'daki AK Parti sahuru tartışılmaya devam ediyor! Bu kez de mekan sahibi konuştu: Faturadaki hata sehven yapıldı
12:14 Fenerbahçe'nin hocasından derbi uyarıları: İlk gole ve kartlara dikkat!
11:55 Çarşıda pazarda fiyatı artıyor ama üreticilerin elinde kalan soğanlar depolarda çürümeye terk edildi
11:52 Herkes eleştirmişti ama Nevşin Mengü, Ağrı'daki sahur görüntülerini "doğal" buldu: Gençler sosyalleşmiş!
11:48 Ölen kocasıyla iletişim kurmak için gittiği medyuma aşık oldu: Medyumla evlenmek için mezardaki kocadan izin istedi
11:39 Ciciş Esra Ersoy'un istismar ettiği çocuğun kemik yaşı 14 çıktı! Kendisini "18'den büyük gösteriyordu" diye savunmuştu
11:11 Bartu Küçükçağlayan, 'Hakan Şükür' diyemeyince sosyal medyada gündem oldu: Söyleyemiyoruz adını galiba...
11:07 Uğur Dündar'dan Vefa Küçük'e ağır gönderme: Soyadınız gibi küçüksünüz
11:03 Kanlı Kramatorsk saldırısının ardındaki isim belli oldu! General Dvornikov'a kahramanlık madalyasını Putin vermişti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.04.2022 12:29:12. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika: Hatay'da hastane yangını - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement