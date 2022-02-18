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Hatay'da iki motosikletin çarpıştığı kaza kamerada: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika

Hatay'da iki motosikletin çarpıştığı kaza kamerada: 1 ölü, 1 yaralı

18.02.2022 00:19

Hatay'da iki motosikletin çarpıştığı kaza kamerada: 1 ölü, 1 yaralıHATAY'ın Kırıkhan ilçesinde, iki motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi ağır yaralandı.

Hatay'da iki motosikletin çarpıştığı kaza kamerada: 1 ölü, 1 yaralı

HATAY'ın Kırıkhan ilçesinde, iki motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi ağır yaralandı. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 16.30 sıralarında ilçeye bağlı Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Göçgel Karateke yönetimindeki 31 NAB 81 plakalı motosiklet, Ferhat Hatay'ın kullandığı 31 LV 038 plakalı motosiklet ile kafa kafaya çarpıştı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Ağır yaralı iki sürücü, sağlık ekibinin kaza yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Sürücülerden Karateke, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Tedavisi süren Hatay'ın ise hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Öte yandan kaza anı ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Hatay'da iki motosikletin çarpıştığı kaza kamerada: 1 ölü, 1 yaralı
Hatay'da iki motosikletin çarpıştığı kaza kamerada: 1 ölü, 1 yaralı
Hatay'da iki motosikletin çarpıştığı kaza kamerada: 1 ölü, 1 yaralı
Hatay'da iki motosikletin çarpıştığı kaza kamerada: 1 ölü, 1 yaralı
Hatay'da iki motosikletin çarpıştığı kaza kamerada: 1 ölü, 1 yaralı
Hatay'da iki motosikletin çarpıştığı kaza kamerada: 1 ölü, 1 yaralı
Hatay'da iki motosikletin çarpıştığı kaza kamerada: 1 ölü, 1 yaralı

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Cumhuriyet Mahallesi, Kırıkhan, Hatay, Kaza, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Hatay'da iki motosikletin çarpıştığı kaza kamerada: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika


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