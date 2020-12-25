Son dakika haberi | İş yerinde silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı - Son Dakika

Son dakika haberi | İş yerinde silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı

25.12.2020 12:15

Son dakika gündem haberi... Hatay'ın Hassa ilçesinde iş yerinde silahlı saldırıya uğrayan asansör tamir atölyesi çalışanı yaralandı, saldırı cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Hatay'ın Hassa ilçesinde iş yerinde silahlı saldırıya uğrayan asansör tamir atölyesi çalışanı yaralandı, saldırı cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Alınan bilgiye göre, Çay Mahallesi'ndeki asansör tamir atölyesine av tüfeğiyle ateş açıldı.

İş yeri çalışanı A.H, vücuduna isabet eden saçmalarla yaralandı.

Yaralı, olay yerine sevk edilen ambulansla Hassa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Zanlı M.İ. ise olay yerine yönlendirilen polise teslim oldu.

Öte yandan, saldırı anı ve zanlının polise teslim olması, vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Son dakika haberi | İş yerinde silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı
Son dakika haberi | İş yerinde silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı
Son dakika haberi | İş yerinde silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı
Son dakika haberi | İş yerinde silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı

Saldırı, Hassa, Hatay, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | İş yerinde silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı - Son Dakika


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