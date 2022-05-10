Son dakika! Hatay'da kaçak içki operasyonu - Son Dakika
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Son dakika! Hatay'da kaçak içki operasyonu

10.05.2022 11:00
Son dakika! Hatay'da kaçak içki operasyonu

Edinilen son dakika haberine göre Hatay'ın Defne ilçesinde düzenlenen kaçak içki operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.

Hatay'ın Defne ilçesinde düzenlenen kaçak içki operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.

Hatay İl Emniyet Müdürlüğü görevlileri sahte ve kaçak alkollü içki satışına yönelik çalışma gerçekleştirdi. Defne ilçesi Elektrik Mahallesi'nde bulunan bir ikamette yapılan aramada 30 şişe kaçak içki, 2 litre etil alkol, 2 litre el yapımı viski, 80 adet sahte içki bandrolü, 75 adet kapüşon, 150 adet sticker ele geçirildi.

Olayla ilgili A.G. gözaltına alındı. - HATAY

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Emniyet Müdürlüğü, Kaçak İçki, Hatay, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika! Hatay'da kaçak içki operasyonu - Son Dakika


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