Son dakika! Hatay'da kaçak içki operasyonu - Son Dakika

Hatay'ın Defne ilçesinde düzenlenen kaçak içki operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.

Hatay İl Emniyet Müdürlüğü görevlileri sahte ve kaçak alkollü içki satışına yönelik çalışma gerçekleştirdi. Defne ilçesi Elektrik Mahallesi'nde bulunan bir ikamette yapılan aramada 30 şişe kaçak içki, 2 litre etil alkol, 2 litre el yapımı viski, 80 adet sahte içki bandrolü, 75 adet kapüşon, 150 adet sticker ele geçirildi.

Olayla ilgili A.G. gözaltına alındı. - HATAY