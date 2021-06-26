HATAY'da düzenlenen operasyonunda gümrük kaçağı makaron, tütün, elektronik eşya, alkol ele geçirilirken olayla ilgili 7 kişiyi gözaltına aldı. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, merkeze bağlı Serinyol Mahallesinde bulunan 6 iş yerine ve eski İskenderun yolu üzerindeki durdurulan iki araçta arama yaptı. Ekipler, yaptıkları aramalarda gümrük kaçağı tütün, cinsel içerikli madde, elektronik eşya, telefon, laptop ve gümrük kaçağı çay gibi bir çok madde ele geçirdi. KOM ekiplerinin iş yerlerine yaptığı operasyonla ilgili B.G., H.D., K.U., E.O., N.D., M.F. ve yabancı uyruklu M.A'yı gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.