Hatay'ın İskenderun ve Antakya ilçelerinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 5 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İskenderun ilçesi Çay Mahallesi ile Antakya ilçesi Haraparası Mahallesi'nde bazı iş yerlerinde kaçak ürünlerin bulundurulduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Adreslere düzenlenen operasyonda 62 bin 600 gümrük kaçağı makaron ile 40 kilo 650 gram nargile tütünü ele geçirildi.

Gözaltına alınan 5 şüpheli emniyete götürüldü.