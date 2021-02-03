Son dakika: Hatay'da kamyon ile motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı - Son Dakika

Son dakika: Hatay'da kamyon ile motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
03.02.2021 18:53
Son dakika haberi: Hatay'ın Samandağ ilçesinde, kamyonla motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
Hatay'ın Samandağ ilçesinde, kamyonla motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
Atatürk Mahallesi Akdeniz Caddesi Favvar Köprüsü üzerinde F.A. yönetimindeki 31 SM 922 plakalı belediyeye ait kamyon ile S.A'nın kullandığı 31 U 7243 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü S.A. yaralanırken arkasında bulunan Gamze Cemali (19) olay yerinde hayatını kaybetti.
Kazayı duyan Cemali'nin yakınları olay yerinde sinir krizi geçirdi.
Kamyon sürücüsü gözaltına alınırken yaralı motosiklet sürücüsü S.A, ambulansla Samandağ Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Son Dakika Beşiktaş, Antalya deplasmanında! Canlı anlatım Koronavirüs Bilim Kurulu toplandı! Masada aşılama ve mutasyonlu virüs var Jandarma ekipleri, babası ve üvey annesi tarafından varile hapsedilen çocuğu kurtardı Son Dakika! MHP lideri Devlet Bahçeli: Boğaziçi'nde sırtlarını ajanlara dayamış olanlar evlat değil, başı ezilmesi gereken zehirli yılanlardır Şanlıurfa'da iki aile arasında çıkan kavgada 30 kişi gözaltına alındı Bakan Koca'dan korkutan mutant virüs açıklaması: Sayı açıklanandan daha fazla, artmaya da devam edecek gibi Kafasına sıktığı Arzu'nun cansız bedenini yanına oturtup 90 kilometre yol almış Yanlışlıkla banka hesabına yatırılan parayı harcayan vatandaş bedelini çok ağır ödedi