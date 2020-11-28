Son dakika! Hatay'da Kovid-19 tedbirlerine uymayan 15 kişiye para cezası - Son Dakika

Son dakika! Hatay'da Kovid-19 tedbirlerine uymayan 15 kişiye para cezası
28.11.2020 15:25
Son dakika haberine göre Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymayan 15 kişiye 13 bin 500 lira ceza kesildi.
Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymayan 15 kişiye 13 bin 500 lira ceza kesildi.
Reyhanlı İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından, Kovid-19 salgınının yayılmasının önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında kentin farklı noktalarında denetim gerçekleştirildi.
Denetimlerde, ekipler tarafından 145 araç kontrol edilirken, maske takmayan 15 kişiye 13 bin 500 lira ceza uygulandı.
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