Son Dakika | Hatay'da makilik alanda yangın çıktı - Son Dakika
Üye Girişi

Son Dakika | Hatay'da makilik alanda yangın çıktı

12.07.2022 14:57
Son Dakika | Hatay'da makilik alanda yangın çıktı

Gelen son dakika haberine göre Hatay'ın merkez ilçesi Antakya'da makilik alanda çıkan yangın karadan ve havadan yapılan müdahale ile kontrol altına alındı.

Hatay'ın merkez ilçesi Antakya'da makilik alanda çıkan yangın karadan ve havadan yapılan müdahale ile kontrol altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, saat 13.00 sıralarında Narlıca Mahallesi makilik alanda yangın çıktı. Hatay Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin havadan ve karadan mücadelesi sonrası kontrol altına alınırken soğutma çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

Yangına,1 helikopter,2 arazöz,1 yangın ilk müdahale aracı,1 kara ekibi müdahale edildi. - HATAY

YORUMLAR
500
Hatay'da makilik alanda çıkan yangın söndürüldü Hatay'da makilik alanda çıkan yangın söndürüldü Hatay'da 14 sikke ele geçirildi Hatay'da 14 sikke ele geçirildi
Kaynak: İHA

Antakya, Hatay, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son Dakika | Hatay'da makilik alanda yangın çıktı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
14:57 Kastamonu'da bayram ziyaretine giden öğretmen 6.kattan düşerek can verdi
14:56 İngilizler 2022'nin en iyi şehirlerini seçti! Türkiye'den sadece bir il kendisine 50. sırada yer bulabildi
14:40 Park halindeki aracının hasar aldığını gören vatandaş, 10 TL ve bir de not bulunca şaştı kaldı: İstemeden aracınıza çarptım, kusura bakmayın
14:37 Bahçeli'nin haritalı fotoğrafına tepki yağıyor! Yunanistan'dan sonra bir tepki de Almanya'dan: Kabul edilemez
14:32 Sir Mo Farah, gerçekleri açıkladı! İngiltere vatandaşlıktan çıkarabilir
14:29 Brezilya'da kan dondura olay! Narkoz verdiği hamile kadına tecavüz eden doktor tutuklandı
14:25 Diyarbakır'da hayvan cinayeti! Kedileri öldürüp kale ağlarına astılar
14:01 Sabah namazından dönen yaşlı adam, eve döndüğünde eşini bulamadı: 75 yaşındaki kadın her yerde aranıyor
13:00 Angelina Jolie, kızı Shiloh ile Maneskin konserine gitti! Anne-kızın şarkıya eşlik ettiği anlar gündem oldu
12:57 Dünyanın en ölümcül köpekbalığı Mako, Akdeniz'e giriş yaptı! En son Barcelona kıyılarında görülen köpekbalığı panik yarattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.07.2022 15:03:16. #1.12#
SON DAKİKA: Son Dakika | Hatay'da makilik alanda yangın çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement