Edinilen bilgiye göre, saat 13.00 sıralarında Narlıca Mahallesi makilik alanda yangın çıktı. Hatay Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin havadan ve karadan mücadelesi sonrası kontrol altına alınırken soğutma çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

Hatay 'ın merkez ilçesi Antakya 'da makilik alanda çıkan yangın karadan ve havadan yapılan müdahale ile kontrol altına alındı.

Kaynak: İHA

Antakya, Hatay, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Son Dakika | Hatay'da makilik alanda yangın çıktı - Son Dakika

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