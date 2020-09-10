İçişleri Bakanlığı'nca 81 ilin valiliğine gönderilen genelge doğrultusunda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) mücadelesi kapsamında minibüslerin ayakta yolcu alması yasaklandı.

Bu kapsamda, Hatay Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ile Bölge trafik ekipleri kent genelinde minibüslerde denetim yaptı.

Denetimlerde minibüslerin ayakta yolcu alıp almadığı sürücü ve yolcuların maske takıp takmadıkları kontrol edildi.

Polis, toplu taşıma araçlarında sürücü ve yolculardan sosyal mesafeye ve hijyen kurallarına uymalarını istedi.

Şehrin farklı noktalarında 350 toplu taşım aracını denetleyen ekipler, kapasite fazlası olan 3 toplu taşıma aracının sürücülerine cezai işlem uyguladı.