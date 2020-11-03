Son dakika: Hatay'da mülteci taşıyan araç polis ekibine çarptı - Son Dakika

Son dakika: Hatay'da mülteci taşıyan araç polis ekibine çarptı

03.11.2020 04:50
Son dakika: Hatay'da mülteci taşıyan araç polis ekibine çarptı, System.String[]

Gelen son dakika haberine göre Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde gece devriye görevini icra eden polis ekipleri şüphelendikleri 01 AFF 598 plakalı aracı durdurmak istemiş ancak dur ihtarına uymayan sürücü kovalamaca sonucu polis ekibine çarptı.

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde gece devriye görevini icra eden polis ekipleri şüphelendikleri 01 AFF 598 plakalı aracı durdurmak istemiş ancak dur ihtarına uymayan sürücü kovalamaca sonucu polis ekibine çarptı.

Kaza sonucu 1 polis memuru yaralandı.

Aracın içinde bulunan 7 mülteci işlem yapılmak üzere polis merkezine götürüldü.

7 mülteci kazadan yara almadan kurtuldu.

polis ekibine çarpan araç sürücüsü kayıplara karıştı

Hafif Yaralanan polis memuru reyhanlı devlet hastanesi kaldırılıp durumunun iyi olduğu öğrenildi. - HATAY

Son dakika: Hatay'da mülteci taşıyan araç polis ekibine çarptı
Son dakika: Hatay'da mülteci taşıyan araç polis ekibine çarptı

Reyhanlı, Hatay, Polis, İcra, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika: Hatay'da mülteci taşıyan araç polis ekibine çarptı - Son Dakika


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