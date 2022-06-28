Son Dakika | Hatay'da okuldan hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı

Hatay'ın Antakya ilçesinde okuldan hırsızlık yaptığı iddia edilen zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Zenginler Mahallesi'ndeki ilkokuldan soba ve tüp çalındığı ihbarı üzerine harekete geçti.
Ekiplerin araştırması sonucu, şüpheli M.G. gözaltına alındı.
Zanlının adresindeki aramada, okuldan çalındığı belirlenen 13 soba ve tüp bulundu.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
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