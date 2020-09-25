Son Dakika: Hatay'da ormanı kundaklayan zanlı adliyeye sevk edildi - Son Dakika

Arsuz ilçesinde orman yangınına müdahale eden ekipler tarafından yangın bölgesinde yakalanan ve göz altına alınan Fatih M. Arsuz İlçe Jandarma Komutanlığında yapılan sorgulamasının ardından adliyeye sevk edildi.

Pelosi'nin sözlerine bir tepki de Fahrettin Altun'dan geldi: Askeri darbeler hariç ne zaman böyle bir şey oldu?