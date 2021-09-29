Son dakika... Hatay'da ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika

Hatay'ın Belen ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü.
Soğukoluk Mahallesi'ndeki ormanlık alandan dumanların yükseldiğini görenler durumu yetkililere bildirdi.
İhbar üzerine gelen Orman İşletme Müdürlüğü ile Belen Belediyesi ekipleri, yangını büyümeden söndürdü.
Ekiplerin soğutma çalışmaları sürüyor.
Belen Belediye Başkanı İbrahim Gül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Şükürler olsun Soğukoluk Mahallemizde çıkan orman yangını erken müdahale sonucu söndürüldü. Rabbim beterinden saklasın." ifadelerini kullandı.
Öte yandan bu yıl aynı bölgede çıkan 3 yangın büyümeden söndürülmüştü.
Kaynak: AA
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