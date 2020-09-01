Son Dakika: Hatay'da ormanlık alanda yangın çıktı - Son Dakika

Hatay'ın Yayladağı ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.

Alınan bilgiye göre, Kösrelik Mahallesi kırsalındaki kızılçam ormanlığında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Sıcak hava ve rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen alevlere, Yayladağı Orman İşletme Şefliği ve itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Mahallelinin de söndürme çalışmalarına katıldığı yangının şu ana kadar 3 hektarlık alanda etkili olduğu öğrenildi.