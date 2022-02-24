Son dakika: Hatay'da otluk alanda çıkıp kışla bahçesine sıçrayan yangın söndürüldü - Son Dakika

Hatay'ın İskenderun ilçesinde otluk alanda çıkıp kışlanın bahçesine sıçrayan yangın söndürüldü.
Denizciler Mahallesi'ndeki otluk alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Rüzgarın da etkisiyle yayılan alevler, Şehit Teğmen Ahmet Tor Kışlası'nın bahçesindeki otlara da sıçradı.
Haber verilmesi üzerine bölgeye Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yönlendirildi.
Yangın, itfaiye ekipleri ve askeri personelin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.
Kaynak: AA
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