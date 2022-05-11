Son Dakika | Hatay'da polisleri yaralayan gaspçı adliyeye sevk edildi - Son Dakika
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Son Dakika | Hatay'da polisleri yaralayan gaspçı adliyeye sevk edildi

11.05.2022 16:34
Son Dakika | Hatay'da polisleri yaralayan gaspçı adliyeye sevk edildi

Son dakika haberi: HATAY'da polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan şüphelilerin açtığı ateş sonucu yaralanan 2 polis memurunun tedavisi devam ediyor.

HATAY'da polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan şüphelilerin açtığı ateş sonucu yaralanan 2 polis memurunun tedavisi devam ediyor. Polisleri yaralayan ve birçok suçtan kaydı bulunan şüpheli M.F. adliyeye sevk edilirken, birlikte hareket ettiği arkadaşı ise aranıyor. 

Olay, 10 Mayıs saat 03.00 sıralarında Reyhanlı ilçesinde meydana geldi. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cüdeyde Mahallesi'nde şüphe üzerine bir otomobili durdurmak istedi. Polisin 'dur' ihtarına uymayan otomobilden ateş açılması sonucu 2 polis memuru yaralandı. Çeşitli yerlerinden yaralanan polisler, olay yerine çağrılan ambulansla hastaneye kaldırılırken, farklı bir otomobille kaçan 2 şüpheli, daha sonra bir akaryakıt istasyonuna maske ve tabancayla girerek gasp girişiminde bulundu. Şüphelilerin olay yerinde terk ettiği araçta 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Güvenlik güçlerinin takibi sonucu şüphelilerden M.F. ise  Kırıkhan ilçesinde gözaltına alındı. M.F.'nin silahla yağma, hırsızlık, uyuşturucu kullanmak gibi 12 ayrı suçtan 2 yıl 10 ay hapis cezası bulunduğu öğrenildi. Öte yandan gasp girişimi, akaryakıt istasyonunun güvenlik kameralarınca anbean kaydedildi. Yaralanan 2 polis memurunun hastanedeki tedavilerinin sürdüğü ve hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi. Kırıkhan ilçesinde gözaltına alınana M.F., ise emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Kimliği belirlenen diğer şüpheli ise aranıyor.


Son Dakika | Hatay'da polisleri yaralayan gaspçı adliyeye sevk edildi
Son Dakika | Hatay'da polisleri yaralayan gaspçı adliyeye sevk edildi
Son Dakika | Hatay'da polisleri yaralayan gaspçı adliyeye sevk edildi
Son Dakika | Hatay'da polisleri yaralayan gaspçı adliyeye sevk edildi
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Emniyet Müdürlüğü, Hisarcık, Reyhanlı, Mayıs, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son Dakika | Hatay'da polisleri yaralayan gaspçı adliyeye sevk edildi - Son Dakika


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