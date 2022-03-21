Son dakika gündem: Hatay'da polisten kaçarak otomobilden yol kenarına el bombası atan 2 kişi yakalandı - Son Dakika
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Son dakika gündem: Hatay'da polisten kaçarak otomobilden yol kenarına el bombası atan 2 kişi yakalandı

21.03.2022 20:59

Son dakika haberine göre Hatay'ın Dörtyol ilçesinde polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçan otomobildeki 2 kişi, yakalanacaklarını anlayınca yanlarındaki patlayıcıyı yol kenarına attı.

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçan otomobildeki 2 kişi, yakalanacaklarını anlayınca yanlarındaki patlayıcıyı yol kenarına attı. Kovalamaca sonucu sokak içerisinde kıstırılan 2 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu madde ticaretine yönelik yaptıkları çalışma sırasında içinde 2 kişi bulunan beyaz renkli Şahin marka otomobili şüphelenerek durdurmak istedi. Polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçmaya başlayan şüpheliler takibe alındı. Yakalanacaklarını anlayan 2 kişi, yanlarında bulunan patlayıcıyı yol kenarına fırlattı. Kovalamaca sonucu otomobil Çaylı Mahallesi 215. Sokak içerisinde kıstırıldı. Şüpheliler gözaltına alınırken, şüphelilerin yol kenarına attığı cismin patlayıcı olma ihtimaline karşı polis ekipleri sokak içerisini trafiğe kaparak güvenlik önlemi aldı. Yapılan ilk incelemede el bombası olduğu değerlendirilen cisim olay yerine gelen patlayıcı madde uzmanlarınca kontrollü şekilde alınarak incelenmek üzere götürüldü. Gözaltına alınan şüphelilerin üzerlerinden ve kullandıkları otomobilden uyuşturucu madde çıktığı öğrenildi.

Olayla ilgili yok yönlü soruşturma başlatıldı.

(Necati İvgin/İHA)

Son dakika gündem: Hatay'da polisten kaçarak otomobilden yol kenarına el bombası atan 2 kişi yakalandı
Son dakika gündem: Hatay'da polisten kaçarak otomobilden yol kenarına el bombası atan 2 kişi yakalandı
Son dakika gündem: Hatay'da polisten kaçarak otomobilden yol kenarına el bombası atan 2 kişi yakalandı

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3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: Hatay'da polisten kaçarak otomobilden yol kenarına el bombası atan 2 kişi yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika gündem: Hatay'da polisten kaçarak otomobilden yol kenarına el bombası atan 2 kişi yakalandı - Son Dakika
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