Hatay'da resmi belgede sahtecilik yaptıkları iddiasıyla 5 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, resmi belgede sahtecilik suçuyla ilgili yürüttüğü çalışmalar kapsamında Antakya, Defne ve İskenderun ilçelerinde 5 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.
Adreslerde yapılan aramada 7 sahte geçici koruma kimlik belgesi, sahte pasaport ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheliler E.T, E.H, G.B, Y.K. ve İ.Y. emniyete götürüldü.
Son Dakika › Güncel › Son dakika: Resmi belgede sahtecilik operasyonunda 5 şüpheli yakalandı - Son Dakika