Son dakika! Hatay'da restoranda silahlı saldırı: 2 yaralı - Son Dakika

HATAY'da motosikletli bir kişinin, restoranda düzenlediği silahlı saldırıda M.K. ve yanında ismi öğrenilemeyen bir kadın yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Defne ilçesine bağlı Harbiye Mahallesi'ndeki bir balık restoranında meydana geldi. Restoranın önüne gelen motosikletli kimliği belirsiz kişi, mekandaki bir masaya kurşun yağdırıp, kaçtı. Saldırıda, masada oturan 4 kişiden 2'si yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda, polis ve ambulans sevk edildi. Saldırıda, M.K. isimli erkek ile adı öğrenilmeyen bir kadın yaralandı. Yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Saldırının ardından olay yerinden motosikleti ile uzaklaşan saldırganın yakalanması için çalışma başlatıldı.