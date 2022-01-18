Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde sahte içki ve kaçak sigara operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılık faaliyetlerini önleme çalışmaları kapsamında Kilis'ten Hatay'a gelen 3 kişiyi takibe aldı.
Reyhanlı ilçesi Nergizli Mahallesi'nde durdurulan otomobilde arama yapan ekipler, valizler içerisinde 145 litre sahte içki ve 2 bin 80 paket kaçak sigara tespit etti.
Valizlerin sahibi S.E, A.B. ve N.D. gözaltına alındı.
Kaynak: AA
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