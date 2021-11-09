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Son dakika... Hatay'da şehit polis memuru memleketine uğurlandı - Son Dakika

Son dakika... Hatay'da şehit polis memuru memleketine uğurlandı

09.11.2021 22:54

Son dakika 3. sayfa haberi... Hatay'da şehit polis memuru memleketine uğurlandı Hatay'da kaza sonucu şehit olan polis memuru Davut Kaplan, düzenlenen törenin ardından memleketine uğurlandı.

Hatay'da şehit polis memuru memleketine uğurlandı

HATAY - Hatay'da kaza sonucu şehit olan polis memuru Davut Kaplan, düzenlenen törenin ardından memleketine uğurlandı.

Hatay'ın Hassa ilçesinde dün akşam saatlerinde, görevli olduğu kontrol noktasında yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarpması sonucu şehit olan trafik polis memuru Davut Kaplan'ın cenazesi, yapılan törenin ardından memleketi Osmaniye'nin Kadirli ilçesine uğurlandı.

Evli ve üç çocuk babası olduğu öğrenilen şehit polis memuru Davut Kaplan'ın cenazesi uğurlama töreni için bu sabah Hatay İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. Törene, ailesi, Hatay Valisi Rahmi Doğan ile kent protokolü katıldı. Kaplan'ın cenazesi törenin ardından toprağa verilmek üzere memleketi Osmaniye'nin Kadirli ilçesine götürüldü.

Kaza, dün saat 18.00 sıralarında Hassa ilçesi çıkışında yer alan Dervişpaşa Mahallesi Dervişpaşa Bulvarı'ndaki polis kontrol noktasında meydana geldi. Kontrol noktasında görevli polis memuru Davut Kaplan, görev yerinde yolun karşısına geçmek istediği sırada sürücüsünün ismi ve plakası açıklanmayan otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı. Ağır yaralı polis memuru, kaldırıldığı hastanede doktorların müdahalesine rağmen şehit oldu.

Otomobil sürücüsü gözaltına alındı.

Son dakika... Hatay'da şehit polis memuru memleketine uğurlandı
Son dakika... Hatay'da şehit polis memuru memleketine uğurlandı
Son dakika... Hatay'da şehit polis memuru memleketine uğurlandı
Son dakika... Hatay'da şehit polis memuru memleketine uğurlandı

Polis Memuru, Davut Kaplan, Hatay, Şehit, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika... Hatay'da şehit polis memuru memleketine uğurlandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika... Hatay'da şehit polis memuru memleketine uğurlandı - Son Dakika
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