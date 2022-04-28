Son Dakika | Hatay'da silah ve eroin bulunan araçtaki 4 zanlıdan 1'i tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi

Son Dakika | Hatay'da silah ve eroin bulunan araçtaki 4 zanlıdan 1'i tutuklandı

28.04.2022 17:00
Son Dakika | Hatay'da silah ve eroin bulunan araçtaki 4 zanlıdan 1'i tutuklandı

Son dakika gündem haberine göre Hatay'ın Antakya ilçesinde, ruhsatsız tabanca ve 360,80 gram eroin ele geçirilen otomobildeki 4 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Hatay'ın Antakya ilçesinde, ruhsatsız tabanca ve 360,80 gram eroin ele geçirilen otomobildeki 4 şüpheliden 1'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Antakya ilçesi girişindeki uygulama noktasında bir otomobili durdurup aradı.

Otomobilde, torpido bölümüne gizlenmiş ruhsatsız tabanca, şarjör, 7 fişek ve 360,80 gram eroin ele geçirildi.

Ekipler, araçtaki şüpheliler İ.O, Z.E, Y.E. ve B.N.E'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan İ.O. tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.

YORUMLAR
500
Hatay'da 3 semavi dinin temsilcileri iftar sofrasında buluştu Hatay'da 3 semavi dinin temsilcileri iftar sofrasında buluştu Hatay'da ramazan maneviyatı Habib-i Neccar Camisi'nde yaşanıyor Hatay'da ramazan maneviyatı Habib-i Neccar Camisi'nde yaşanıyor

Ruhsatsız Silah, Antakya, Hatay, Eroin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son Dakika | Hatay'da silah ve eroin bulunan araçtaki 4 zanlıdan 1'i tutuklandı - Son Dakika


Son Dakika
17:11 Ekrem İmamoğlu Uğur Dündar'ı ziyaret etti! Dündar'ın hediye ettiği formayı görünce espriler havada uçuştu
17:02 Market poşetleriyle işinden çıkıp evine giden kadın hayatını kaybetti
16:56 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'li Özgür Özel'e tepki: Adı Özgür ama soyadı garip olan şahıs hakkında dava açacağız
16:53 Ankara'nın ricası etkili oldu! Türk hava sahası Suriye'ye giden Rus uçaklarına kapatıldı
16:47 Dolandırıcılar, ucuza sterlin vaadine kandırdıkları talihsiz adamın tüm birikimini elinden aldı!
16:34 Var Mısın Yok Musun'dan 500 bin TL kazanan Ülkühan Yılmaz'ın 13 yıllık değişimi gündem oldu!
15:58 Galatasaray başkan adayı Metin Öztürk ile Okan Buruk buluşmasından fotoğraflar yayıldı
15:51 ABD ve Rusya esirleri Ankara'da takas etti! İşte film sahnelerini andıran görüntüler
15:50 Kulislerde bomba etkisi yaratacak anket sonucu! Kazanan tarafı yüzde 28'lik kesim belirleyecek
15:46 DEVA Partisi'nin seçim kararına Karamollaoğlu'ndan yanıt: Garipsemiyorum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.04.2022 17:16:15. #1.11#
SON DAKİKA: Son Dakika | Hatay'da silah ve eroin bulunan araçtaki 4 zanlıdan 1'i tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement