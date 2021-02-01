Hatay'ın Altınözü ilçesi Suriye sınırında 15 kilo 660 gram esrar ele geçirildi, iki kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu kaçakçılığını önleme çalışmaları kapsamında, Suriye'den Türkiye'ye uyuşturucu geçirileceği bilgisine ulaştı.

Sınır hattında takibe geçen ekipler, Suriye'den Türkiye tarafına atıldığı belirlenen bir paketi dedektör köpeklerin de katıldığı arama çalışmalarıyla ele geçirdi. Pakette, 15 kilo 660 gram esrar ile 7 gümrük kaçağı cep telefonu bulundu.

Bu sırada sınır bölgesinde bir otomobilde bekleyen ve takip edildiklerini fark eden iki kişi, araçtan inip yaya olarak kaçmaya başladı.

Ekipler, takibe aldıkları şüpheliler M.V. ve A.N'yi saklandıkları zeytin bahçesinde yakaladı.