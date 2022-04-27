Son dakika... Hatay'da tarihi eser operasyonu - Son Dakika
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Son dakika... Hatay'da tarihi eser operasyonu

27.04.2022 00:58
Son dakika... Hatay'da tarihi eser operasyonu

Son dakika 3. sayfa haberi: Hatay'ın Hassa ilçesinde bir ikamette yapılan aramada 205 adet tarihi eser niteliği taşıyan sikke ile obje ele geçirildi.

Hatay'ın Hassa ilçesinde bir ikamette yapılan aramada 205 adet tarihi eser niteliği taşıyan sikke ile obje ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı kaçakçılıkla mücadele faaliyeti çalışmasında Hassa ilçesi Aktepe Mahallesi'nde ikamet eden A.K. isimli şahsın evinde tarihi eser bulundurduğu ihbarı üzerine, İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından ikamette yapılan aramada tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 160 adet sikke ile 45 adet obje ele geçirildi.

Ele geçirilen tarihi eserler Hatay Müze Müdürlüğüne teslim edilirken, olayla ilgili adli işlem başlatıldı. - HATAY

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Hisarcık, Jandarma, Hassa, Hatay, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika... Hatay'da tarihi eser operasyonu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika... Hatay'da tarihi eser operasyonu - Son Dakika
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