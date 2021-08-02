Son dakika! Hatay'da tartıştığı ağabeyini av tüfeğiyle vurarak öldürdüğü iddia edilen şüpheli yakalandı - Son Dakika

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün Muradiye Mahallesi'nde tartıştığı ağabeyi Ramazan Sinan G'yi av tüfeğiyle öldürdükten sonra kaçan Doğan G'yi yakalamak için çalışma başlattı.

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