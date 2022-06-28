Hatay'ın Antakya ve Defne ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Antakya Ballıöz Mahallesi'nde T.H'nin ve Defne ilçesi Harbiye Mahallesi'nde A.A'nın evinde kenevir ektikleri ve uyuşturucu ticareti yaptıkları bilgisi üzerine arama yaptı.
Ekipler, zanlıların adreslerine düzenledikleri operasyonda 50 kök Hint keneviri ele geçirdi.
Şüpheliler T.H. ve A.A. gözaltına alındı.
Son Dakika › Güncel › Son dakika: Hatay'da uyuşturucu operasyonlarında 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika