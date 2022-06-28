İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Antakya Ballıöz Mahallesi'nde T.H'nin ve Defne ilçesi Harbiye Mahallesi'nde A.A'nın evinde kenevir ektikleri ve uyuşturucu ticareti yaptıkları bilgisi üzerine arama yaptı.

Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Antakya, Hatay, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika: Hatay'da uyuşturucu operasyonlarında 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika

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