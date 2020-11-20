Son dakika: Hatay'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

Son dakika haber... İskenderun ve Arsuz ilçelerindeki uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

İskenderun ve Arsuz ilçelerindeki uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı. İskenderun polisi, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik yaptığı çalışmalar sonrası Buluttepe Mahallesi'nde Y.A'a ait eve operasyon düzenledi. Evde yapılan aramalarda bir miktar uyuşturucu madde ile hassas terazi ele geçirdi. Ev sahibi Y.A gözaltına alındı. Öte yandan Arsuz Karaağaç Mahallesi'nde M.B.Ö'ye ait evde arama yapan polis, bir miktar uyuşturucu madde, kenevir yetiştirmek için düzenek ile kuru sıkı tabanca ele geçirdi. Konuyla ilgili M.B.Ö gözaltına alındı.

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