Son dakika haberi! ?Hatay'da uyuşturucu operasyonu: 4 tutuklama - Son Dakika

Son dakika haberi! ?Hatay'da uyuşturucu operasyonu: 4 tutuklama

17.03.2021 13:29

Son dakika haberine göre Hatay'da uyuşturucu operasyonu: 4 tutuklama Hatay'ın İskenderun ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan aralarında kadınların da bulunduğu 56 şüpheliden 4'ü tutuklandı Edinilen bilgiye göre, ilçe emniyet müdürlüğü ekipleri tarafından ilçe genelinde uyuşturucu...

Hatay'da uyuşturucu operasyonu: 4 tutuklama

HATAY - Hatay'ın İskenderun ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan aralarında kadınların da bulunduğu 56 şüpheliden 4'ü tutuklandı

Edinilen bilgiye göre, ilçe emniyet müdürlüğü ekipleri tarafından ilçe genelinde uyuşturucu veya uyarıcı madde satan torbacılara yönelik asayiş operasyonlarda aralarında kadınların da bulunduğu 56 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda 411,66 gram sentetik kannabinoid, 8,17 gram metamfetamin, 22,8 gram esrar, 1,85 gram eroin, 175 adet captagon hap, 10 adet ecstasy hap ele geçirildi.

Emniyete götürülen ve yapılan işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilen şüphelilerden 4'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Son dakika haberi! ?Hatay'da uyuşturucu operasyonu: 4 tutuklama
Son dakika haberi! ?Hatay'da uyuşturucu operasyonu: 4 tutuklama
Son dakika haberi! ?Hatay'da uyuşturucu operasyonu: 4 tutuklama
Son dakika haberi! ?Hatay'da uyuşturucu operasyonu: 4 tutuklama

İlçe Emniyet Müdürlüğü, İskenderun, Uyuşturucu, Hatay, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi! ?Hatay'da uyuşturucu operasyonu: 4 tutuklama - Son Dakika


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