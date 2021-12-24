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Son Dakika | Hatay'da uyuşturucu operasyonuna 4 tutuklama - Son Dakika

Son Dakika | Hatay'da uyuşturucu operasyonuna 4 tutuklama

24.12.2021 11:00
Son Dakika | Hatay'da uyuşturucu operasyonuna 4 tutuklama

Son dakika haberler: Hatay'ın Erzin ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 kişi tutuklandı.

Hatay'ın Erzin ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen uyuşturucu, uyarıcı madde imal ve ticaretine yönelik olarak yapılan çalışma kapsamında Erzin İlçe Müdürlüğü ekipleri, İsali Mahallesinde içerisinde 4 kişi bulunan otomobili durdurarak arama yaptı. Aramada 88,5 gram uyuşturucu eroin ele geçirildi.

Gözaltına alınan Y.A., M.S., M.İ.Y. ve M.D. adlı şüpheliler sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - HATAY

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Uyuşturucu, Hisarcık, Erzin, Hatay, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son Dakika | Hatay'da uyuşturucu operasyonuna 4 tutuklama - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son Dakika | Hatay'da uyuşturucu operasyonuna 4 tutuklama - Son Dakika
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