Hatay'ın Erzin ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen uyuşturucu, uyarıcı madde imal ve ticaretine yönelik olarak yapılan çalışma kapsamında Erzin İlçe Müdürlüğü ekipleri, İsali Mahallesinde içerisinde 4 kişi bulunan otomobili durdurarak arama yaptı. Aramada 88,5 gram uyuşturucu eroin ele geçirildi.

Gözaltına alınan Y.A., M.S., M.İ.Y. ve M.D. adlı şüpheliler sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - HATAY